На Украине начинается вакцинация китайским препаратом CoronaVac
- Reuters
«Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины CoronaVac производства компании Sinovac. С сегодняшнего дня начинаем процесс вакцинации этим препаратом», — приводит телеканал «112 Украина» его слова.
Степанов уточнил, что на Украину на сегодняшний день поставлено 215 тыс. доз вакцины китайского производителя.
Ранее в украинском Минздраве сообщили, что в общей сложности на Украине первую прививку от COVID-19 получили более 378 тыс. человек.