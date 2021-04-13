На Украине начинается вакцинация китайским препаратом CoronaVac

На Украине завершена проверка китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и с 13 апреля начинается вакцинация населения. Об этом сообщили глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины CoronaVac производства компании Sinovac. С сегодняшнего дня начинаем процесс вакцинации этим препаратом», — приводит телеканал «112 Украина» его слова.

Степанов уточнил, что на Украину на сегодняшний день поставлено 215 тыс. доз вакцины китайского производителя.

Ранее в украинском Минздраве сообщили, что в общей сложности на Украине первую прививку от COVID-19 получили более 378 тыс. человек.