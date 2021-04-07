На Украине заявили о намерении победить COVID-19 в стране к концу года

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна сможет полностью преодолеть пандемию коронавируса до конца 2021 года.
На Украине заявили о намерении победить COVID-19 в стране к концу года
  • Reuters

Как сообщает издание «Новое время», об этом он сказал в ходе заседания правительства.

«Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что к концу 2021 года нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь», — заявил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона заключила договор с американской компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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