На Украине заявили о намерении победить COVID-19 в стране к концу года
- Reuters
Как сообщает издание «Новое время», об этом он сказал в ходе заседания правительства.
«Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что к концу 2021 года нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь», — заявил министр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона заключила договор с американской компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.