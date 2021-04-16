На Украину доставлена первая партия вакцины Pfizer

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На Украину доставлена первая партия вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech в объёме 117 тыс. доз в рамках глобальной инициативы COVAX.
На Украину доставлена первая партия вакцины Pfizer
  • Reuters

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Предполагается, что вакциной будут привиты персонал и подопечные домов престарелых, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничники.

«Мы приветствуем получение первой по поставкам вакцины в рамках глобальной инициативы и поддержку международных партнёров», — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В начале апреля стало известно, что Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19.

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