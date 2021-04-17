Лукашенко анонсировал «один из принципиальных» декретов за 25 лет

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время объявит о принятии «одного из принципиальных» декретов «за четверть века».
Лукашенко анонсировал «один из принципиальных» декретов за 25 лет
  • РИА Новости

Видео с заявлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«В ближайшее время... я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства», — сказал белорусский лидер.

По его словам, данное решение, скорее всего, будет реализовано в форме декрета президента.

«Поэтому даже если меня не будет (я так по-народному говорю: «только через мой труп»), у них ничего не получится», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что полномочия между ветвями власти в республике должны быть перераспределены до вынесения проекта новой Конституции на референдум.

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