Лукашенко назвал сроки распределения полномочий между ветвями власти
- Reuters
Об этом он заявил на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.
По его словам, «до внесения проекта новой Конституции на референдум» власти Белоруссии должны «этот процесс закончить».
«То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо — и ниже», — приводит его слова БЕЛТА.
Ранее Лукашенко отметил, что «у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху».