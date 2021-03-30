Лукашенко назвал сроки распределения полномочий между ветвями власти

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что полномочия между ветвями власти в республике должны быть перераспределены до вынесения проекта новой Конституции на референдум.
Лукашенко назвал сроки распределения полномочий между ветвями власти
  • Reuters

Об этом он заявил на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти.

По его словам, «до внесения проекта новой Конституции на референдум» власти Белоруссии должны «этот процесс закончить».

«То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, правительства, парламента, губернаторов, если надо — и ниже», — приводит его слова БЕЛТА. 

Ранее Лукашенко отметил, что «у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху».

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