Лукашенко оценил возможность перераспределения полномочий

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, что «у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху».
Лукашенко оценил возможность перераспределения полномочий
  • РИА Новости

«Я их внимательно изучал. И моё первое предложение — не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что «у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху».

«Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы «растворим» будущего Президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет», — заявил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. Он отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента. 

Также белорусский лидер высказался о передаче кабмину части полномочий президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить