Лукашенко оценил возможность перераспределения полномочий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, что «у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху».

«Я их внимательно изучал. И моё первое предложение — не надо мгновенно, чохом все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям размывать полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он отметил, что «у президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху».

«Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями, потому что, если мы «растворим» будущего Президента (не меня это касается), имеются в виду полномочия прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет», — заявил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. Он отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента.

Также белорусский лидер высказался о передаче кабмину части полномочий президента.