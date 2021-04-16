Джабаров оценил просьбу мэра Львова о помощи в «территориальной обороне» города

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что мэр Львова попросил Вашингтон о помощи в организации «территориальной обороны» города.

«Я выражусь не литературно, но мне кажется, что у него с психикой не всё в порядке, если он обращается с такими просьбами к уполномоченному представителю американского посольства. Кто собирается на него нападать? И от кого он хочет защищаться?» — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что если мэр Львова намерен защищаться от «каких-то бандеровцев или банд», то не стоит привлекать к этому американцев.

«Это говорит об уровне его интеллектуального развития. Очень жаль, что Львов, такой красивый и замечательный город западной Украины, возглавляет человек, на мой взгляд напрочь лишённый рассудка», — добавил он.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Куинн попросил Вашингтон о помощи в организации «территориальной обороны» города.