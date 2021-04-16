Мэр Львова попросил США о помощи в «территориальной обороне» города
«В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединённых Штатов будет полезным, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас», — написал он в Facebook.
Ранее экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк высказал мнение, что Украина может потерять Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Николаевскую области в случае вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны.
В феврале бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украине может грозить потеря Херсона и Мариуполя.