Мэр Львова попросил США о помощи в «территориальной обороне» города

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Мэр Львова Андрей Садовой в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Куинн попросил Вашингтон о помощи в организации «территориальной обороны» города.

«В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове. Опыт Соединённых Штатов будет полезным, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас», — написал он в Facebook.

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк высказал мнение, что Украина может потерять Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Николаевскую области в случае вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны.

В феврале бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украине может грозить потеря Херсона и Мариуполя.

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