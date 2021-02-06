Саакашвили заявил об угрозе потери Украиной Херсона и Мариуполя

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украине после закрытия трёх оппозиционных телеканалов может грозить потеря Херсона и Мариуполя.
Саакашвили заявил об угрозе потери Украиной Херсона и Мариуполя
  • © Valentyn Ogirenko
  • Reuters

По мнению Саакашвили, это не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить войну в Донбассе и приведёт к новому этапу столкновений.

При этом Саакашвили считает, что в конце концов Мариуполь и Херсон отойдут России. Он отметил, что России эти города нужны, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику. 

«Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

В свою очередь, заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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