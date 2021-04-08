Генерал СБУ заявил о риске потерь территорий Украиной из-за НАТО

Бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «НАШ» высказал мнение, что Украина может потерять несколько областей юго-востока из-за вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны.

По его словам, это может произойти, если Россия примет участие во внутриукраинском конфликте, а альянс при этом отступит.

«Будет хуже, если мы, например, заведём НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останутся Харьковская, Донецкая, Херсонская и Николаевская области», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он выразил сомнение, что Украина нужна альянсу. По мнению Вовка, вряд ли её примут в НАТО и будут защищать.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем и обсудил с ним ситуацию в Донбассе.