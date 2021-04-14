Глава Минздрава Украины объяснил, как Киев оплатит вакцины от COVID-19

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Глава украинского Минздрава Максим Степанов объяснил, из каких средств будет произведена оплата вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Минздрава Украины объяснил, как Киев оплатит вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Сегодня, чтобы проплатить следующие законтрактованные вакцины, нужно 6,5 млрд гривен. Чтобы не вносить изменения в госбюджет и не терять время, мы решили временно перевести эту сумму с четвёртого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин», — написал он в Facebook.

По словам Степанова, Минфин Украины должен в течение трёх месяцев вернуть данную сумму в программу медгарантий.

Он также напомнил, что Минздрав изначально запрашивал на закупку вакцин от коронавируса 15,1 млрд гривен, однако получил только 4 млрд гривен.

Ранее на Украине началась вакцинация против коронавируса китайским препаратом CoronaVac.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национальном плане вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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