Глава Минздрава Украины объяснил, как Киев оплатит вакцины от COVID-19
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«Сегодня, чтобы проплатить следующие законтрактованные вакцины, нужно 6,5 млрд гривен. Чтобы не вносить изменения в госбюджет и не терять время, мы решили временно перевести эту сумму с четвёртого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин», — написал он в Facebook.
По словам Степанова, Минфин Украины должен в течение трёх месяцев вернуть данную сумму в программу медгарантий.
Он также напомнил, что Минздрав изначально запрашивал на закупку вакцин от коронавируса 15,1 млрд гривен, однако получил только 4 млрд гривен.
Ранее на Украине началась вакцинация против коронавируса китайским препаратом CoronaVac.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национальном плане вакцинации населения от коронавирусной инфекции.