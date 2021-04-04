Зеленский подписал план вакцинации населения от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым создаётся национальный план вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.

«Глава государства одобрил создание национального плана вакцинации против COVID-19, который будет предусматривать вакцинацию большинства взрослого населения Украины до конца года», — отмечается в тексте.

Теперь украинский кабмин в течение недели должен установить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, а также определить источники и сроки поставки вакцин от COVID-19.

Ранее в Минздраве Украины рассказали о ходе кампании по вакцинации населения страны.