В Киеве продлили карантин из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении жёстких ограничительных мер в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля», — объявил он.
Школы и детские сады останутся закрытыми, общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам, заведения общественного питания будут работать только навынос или на доставку.
Работодателей обязали отправить сотрудников на дистанционную работу или в отпуска.
Карантинные ограничения из-за коронавируса ужесточили в Киеве с 5 апреля.
В Минздраве Украины заявляли, что в стране развёрнуто максимально возможное число коек с кислородом для пациентов с коронавирусной инфекцией.