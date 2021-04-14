В Киеве продлили карантин из-за ситуации с коронавирусом

Киев продлевает действие жёстких карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля, сообщил в ходе брифинга мэр города Виталий Кличко.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении жёстких ограничительных мер в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля», — объявил он.

Школы и детские сады останутся закрытыми, общественный транспорт продолжит работать по специальным пропускам, заведения общественного питания будут работать только навынос или на доставку.

Работодателей обязали отправить сотрудников на дистанционную работу или в отпуска.

Карантинные ограничения из-за коронавируса ужесточили в Киеве с 5 апреля.

В Минздраве Украины заявляли, что в стране развёрнуто максимально возможное число коек с кислородом для пациентов с коронавирусной инфекцией.