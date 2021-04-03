Спикер Рады допустил возможность введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш» допустил возможность введения на Украине режима чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

«К сожалению, да (возможно введение. — RT), потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошёл вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Как отметил Разумков, Рада будет реагировать на ситуацию с коронавирусом на Украине, если кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ.

Ранее сообщалось, что на Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 20 341 человека. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 731 971.

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