На Украине за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса

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На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 20 341 человека. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 731 971, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован на Украине по состоянию на 3 апреля 2021 года. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника», — написал он в Facebook.

За сутки в стране госпитализировали 5186 пациентов с коронавирусом, 396 заболевших скончались. Ещё 9166 человек вылечились.

Всего за время пандемии на Украине умерли 34 075 заболевших COVID-19 и 1 342 536 человек вылечились от коронавируса.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля в Киеве закрываются все школы и детсады, а общественный транспорт будет работать по специальным пропускам. Заведения общественного питания смогут работать только навынос или на доставку.

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