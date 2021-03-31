В Киеве ужесточат карантинные ограничения из-за COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в городе ужесточаются карантинные ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей каждый день», — заявил Кличко.

Отмечается, что с 5 апреля в Киеве закрываются все школы и детские сады, весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам, которые будут выдаваться лишь работникам предприятий критической инфраструктуры.

Вместе с этим заведения общественного питания смогут работать только навынос или на доставку.

Ранее кабмин Молдавии рекомендовал парламенту ввести режим ЧП из-за COVID-19.