На Украине развернули максимум коек с кислородом для больных COVID-19

Короткая ссылка
На Украине развёрнуто максимально возможное число коек с кислородом для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине развернули максимум коек с кислородом для больных COVID-19
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время в медицинских учреждениях страны находятся более 47 тыс. пациентов с коронавирусом.

«Мы максимально увеличили количество коек с кислородом — до 67 тыс. Это определённый предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не уходили на каникулы», — сказал министр здравоохранения Украины в ходе брифинга.

Степанов уточнил, что общая занятость коек с кислородом составляет около 58%, но их загруженность растёт.

«Если посмотреть, где самая напряжённая ситуация, — это Киев, Хмельницкая, Николаевская и Житомирская области… Эпидемиологическая ситуация достаточно сложная, она на грани критичности», — заключил он.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков допустил возможность введения на Украине режима чрезвычайного положения из-за COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить