На Украине развернули максимум коек с кислородом для больных COVID-19

На Украине развёрнуто максимально возможное число коек с кислородом для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

По его словам, в настоящее время в медицинских учреждениях страны находятся более 47 тыс. пациентов с коронавирусом.

«Мы максимально увеличили количество коек с кислородом — до 67 тыс. Это определённый предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не уходили на каникулы», — сказал министр здравоохранения Украины в ходе брифинга.

Степанов уточнил, что общая занятость коек с кислородом составляет около 58%, но их загруженность растёт.

«Если посмотреть, где самая напряжённая ситуация, — это Киев, Хмельницкая, Николаевская и Житомирская области… Эпидемиологическая ситуация достаточно сложная, она на грани критичности», — заключил он.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков допустил возможность введения на Украине режима чрезвычайного положения из-за COVID-19.