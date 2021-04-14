Пашинян назвал военный союз с Россией основой безопасности Армении

Военный союз с Россией является основой безопасности Армении, заявил в ходе выступления в парламенте республики армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Он пояснил, что в контексте армяно-российской объединённой группировки войск и единой системы ПВО «нападение на Армению означает нападение на Россию».

Пашинян также сообщил, что Армения и Россия обсуждают возможности расширения 102-й российской военной базы в Гюмри и создание в Сюникской области её филиала.

Ранее Пашинян на встрече в Москве с лидером России Владимиром Путиным заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности в регионе.

В конце марта он также призвал подумать об усилении армяно-российской группировки для противостояния современным угрозам безопасности.