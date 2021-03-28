Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал подумать об усилении армяно-российской группировки для противостояния современным угрозам безопасности.

Об этом он сказал на встрече с жителями Армавирской области.

«Мы должны найти новые формулы противостояния угрозам безопасности. На мой взгляд, самая важная формула — совместная армяно-российская группировка войск, которая уже действует. Мы должны... подумать над усилением группировки как важнейшего элемента обеспечения региональной безопасности», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

В то же время армянский премьер отверг предположение, что Армении следует постоянно готовиться к новым войнам, и призвал создать благоприятную атмосферу вокруг республики в регионе.

В конце февраля глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил о заинтересованности в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри.