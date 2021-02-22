Армения заинтересована в расширении российской базы в Гюмри

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Армения заинтересована в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил армянский министр обороны Вагаршак Арутюнян.
Армения заинтересована в расширении российской базы в Гюмри
  • ©wikipedia

«Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединённую группировку войск (сил) вооружённых сил Армении и России, и, стало быть, расширение возможностей базы автоматически влечёт за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Арутюнян подчеркнул, что руководством Минобороны России учтены «существующие военно-политические реалии» в регионе, сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы.

Он также выразил уверенность в том, что этот процесс «будет носить долгосрочный характер».

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