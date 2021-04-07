Пашинян назвал миротворцев России важным фактором безопасности в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности в регионе.
Пашинян назвал миротворцев России важным фактором безопасности в Карабахе
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе», — цитирует РИА Новости премьера Армении.

Он отметил, что в этом ключе надеется обсудить с российским лидером взгляды на архитектуру безопасности в Нагорном Карабахе, в Армении и в целом в регионе.

Путин на встрече заявил об актуальности проблемы нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.

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