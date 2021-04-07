Путин отметил актуальность проблемы нормализации ситуации в Нагорном Карабахе

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Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил об актуальности проблемы нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.
Путин отметил актуальность проблемы нормализации ситуации в Нагорном Карабахе
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, нам есть, о чём поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы — это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него», — сказал Путин на российско-армянских переговорах в Москве.

Ранее Пашинян рассказал о темах, которые планирует обсудить на переговорах в Москве с Путиным.

В Кремле в свою очередь заявили, что Путин и Пашинян обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и интеграционные процессы.

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