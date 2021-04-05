В Кремле анонсировали встречу Путина и Пашиняна

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Москве 7 апреля встречу, в ходе которой обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и интеграционные процессы.
В Кремле анонсировали встречу Путина и Пашиняна
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Пашинян будет находиться в России с рабочим визитом. 

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — заявили в Кремле.

Также они планируют обсудить вопросы развития стратегического партнёрства и союзничества России и Армении и перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Ранее в армянском правительстве заявили, что Пашинян планирует встретиться с Путиным.

26 марта Путин и Пашинян провели телефонные переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить