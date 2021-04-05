В Кремле анонсировали встречу Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут в Москве 7 апреля встречу, в ходе которой обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и интеграционные процессы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Пашинян будет находиться в России с рабочим визитом.

«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — заявили в Кремле.

Также они планируют обсудить вопросы развития стратегического партнёрства и союзничества России и Армении и перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Ранее в армянском правительстве заявили, что Пашинян планирует встретиться с Путиным.

26 марта Путин и Пашинян провели телефонные переговоры.