В Кремле анонсировали встречу Путина и Пашиняна
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Пашинян будет находиться в России с рабочим визитом.
«Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — заявили в Кремле.
Также они планируют обсудить вопросы развития стратегического партнёрства и союзничества России и Армении и перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.
Ранее в армянском правительстве заявили, что Пашинян планирует встретиться с Путиным.
26 марта Путин и Пашинян провели телефонные переговоры.