Пашинян планирует встретиться с Путиным 7 апреля

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию ввиду запланированной на 7 апреля встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.
Пашинян планирует встретиться с Путиным 7 апреля
  • © Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

«В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян с 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Кроме личных приёмов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке», — сказала она.

26 марта Путин и Пашинян провели переговоры, в ходе которых констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить