Пашинян планирует встретиться с Путиным 7 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию ввиду запланированной на 7 апреля встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян.

«В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян с 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Кроме личных приёмов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке», — сказала она.

26 марта Путин и Пашинян провели переговоры, в ходе которых констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.