Пашинян планирует встретиться с Путиным 7 апреля
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«В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян с 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Кроме личных приёмов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке», — сказала она.
26 марта Путин и Пашинян провели переговоры, в ходе которых констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.