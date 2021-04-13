В Киеве рассказали о переговорах главы МИД Украины и госсекретаря США
- Reuters
Как сообщается на сайте МИД Украины, Кулеба и Блинкен провели детальное обсуждение всех аспектов «российской эскалации», которая якобы продолжается «вдоль украинско-российской границы и в информационном пространстве».
В ходе обсуждения стороны уделили особое внимание действенным путям углубления военно-политического сотрудничества и расширения стратегического партнёрства Украины и США.
Руководители внешнеполитических ведомств обсудили пути более активного вовлечения Соединённых Штатов в процесс политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Также собеседники обменялись мнениями о дальнейших внутренних трансформациях Украины, необходимых, в частности, для вступления в НАТО.
Ранее Кулеба выразил надежду, что НАТО сдержит обещание, и государство станет членом альянса.
В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.
Кроме того, в Москве заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.