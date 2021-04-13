В Киеве рассказали о переговорах главы МИД Украины и госсекретаря США

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарём США Энтони Блинкеном возможности более активного привлечения США к процессу политико-дипломатического урегулирования конфликта в стране.
В Киеве рассказали о переговорах главы МИД Украины и госсекретаря США
  • Reuters

Как сообщается на сайте МИД Украины, Кулеба и Блинкен провели детальное обсуждение всех аспектов «российской эскалации», которая якобы продолжается «вдоль украинско-российской границы и в информационном пространстве».

В ходе обсуждения стороны уделили особое внимание действенным путям углубления военно-политического сотрудничества и расширения стратегического партнёрства Украины и США.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили пути более активного вовлечения Соединённых Штатов в процесс политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Также собеседники обменялись мнениями о дальнейших внутренних трансформациях Украины, необходимых, в частности, для вступления в НАТО.

Ранее Кулеба выразил надежду, что НАТО сдержит обещание, и государство станет членом альянса.

В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Кроме того, в Москве заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.

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