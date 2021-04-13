В Российском фонде мира заявили о невозможности «оторвать» Украину от России

Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина привержена Западу и никогда не будет считаться частью «русского мира».

Сутормина назвала заявление Кулебы агрессивным, отметив, что оно не направлено на улучшение отношений между Россией и Украиной.

По её мнению, стремление в сторону Запада не является стопроцентным желанием населения Украины.

«Многие говорят по-русски, мыслят, у многих родственные связи. Оторвать Украину от России, конечно, не получится. По сути, я всё-таки уверена, что с течением времени удастся наладить отношения, всё-таки придёт другое руководство. Ясно, что Запад, в том числе США, вкладывает большие средства в разрыв отношений (между Россией и Украиной. — RT). И конечно, печально, что это в первую очередь делается через неправительственные организации, через финансирование разных проектов», — пояснила эксперт.

При этом она добавила, что в рамках фонда реализуется проект «Русский уголок», и, по словам Суторминой, есть очень много украинских школ, которые хотят использовать мультимедийные пособия, чтобы дети изучали русский язык.

Ранее Кулеба заявил, что Украина привержена Западу и никогда не будет считаться частью «русского мира».

Глава украинского МИД также отметил, что Киев нуждается в мерах, которые «сдержат Россию и ограничат её агрессивные намерения».