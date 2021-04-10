Минск прокомментировал желание Киева перенести переговоры по Донбассу

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«Вакханалия» вокруг заявлений Киева о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в другой город говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договорённости, которые были достигнуты в Минске, считает глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Минск прокомментировал желание Киева перенести переговоры по Донбассу
  • Reuters

«Что касается заявления господина Кравчука: президент (Белоруссии Александр Лукашенко. — RT) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники… Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договорённости, которые были достигнуты в Минске», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1». Слова министра приводит РИА Новости.

Макей добавил, что неважно, где будут проходить эти заседания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глупостью заявление Киева о переносе площадки встреч контактной группы по Донбассу из Минска в другой город.

По её словам, дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников отмечал, что Киев настаивает на поиске другого города вместо Минска для переговоров по Донбассу.

По его словам, у украинской стороны «нет доверия» к Белоруссии.

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал выбрать для таких переговоров нейтральную и «высокоавторитетную» страну в Европе.

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