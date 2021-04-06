Кравчук объяснил отказ Киева от переговоров по Донбассу в Минске

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал решение Киева отказаться от участия в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.

По его словам, речь идёт не только о доверии к Белоруссии.

«Я убеждён, что страна, которая... ведёт очень сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе прибегает к непредусмотренным методам и репрессиям, страна, которая находится под влиянием России, где проходят российские военные манёвры, не может быть площадкой для решения такого вопроса, как борьба за мир или достижение мира и преодоление конфликта», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что власти Украины должны выбрать для таких переговоров нейтральную и «высокоавторитетную» страну в Европе.

Ранее вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Киев настаивает на поиске другого города вместо Минска для переговоров по Донбассу.