В Кремле оценили заявления Киева об отказе от переговоров в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько официальна позиция Украины об отказе направлять свою делегацию в Минск. Также в Москве напомнили, что группа по переговорам в Донбассе является трёхсторонней.

«Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украиной, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск», — сказал он.

По его словам, необходимо выработать позицию ещё двух сторон трёхсторонней контактной группы по данному вопросу.

Он добавил, что «пока какой-то позиции на этот счёт нет».

Ранее вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил об отказе Киева принимать участие в переговорах в Минске. На Украине настаивают на поиске другого города для переговоров по Донбассу.