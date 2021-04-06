В Кремле оценили заявления Киева об отказе от переговоров в Минске
- РИА Новости
«Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украиной, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск», — сказал он.
По его словам, необходимо выработать позицию ещё двух сторон трёхсторонней контактной группы по данному вопросу.
Он добавил, что «пока какой-то позиции на этот счёт нет».
Ранее вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил об отказе Киева принимать участие в переговорах в Минске. На Украине настаивают на поиске другого города для переговоров по Донбассу.