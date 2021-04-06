Косачёв назвал капризом отказ делегации Киева от поездок в Минск

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера Украины — министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова об отказе Киева принимать участие в переговорах в Минске.

«Иначе как капризом украинской стороны я это не назову. Понятно, что место проведения тех или иных переговоров либо консультаций всегда имеет определённое значение, но определённое — и не более, оно никогда не является решающим до тех пор, пока принимающая сторона не является непосредственным участником переговоров. В данном случае белорусская сторона не является участником переговорного процесса. Она выполняет функции организатора, она обеспечивает логистику, и ни на одном этапе, насколько я знаю, ни у одного из участников переговорного процесса не было никаких претензий к белорусской стороне как к принимающей стороне, как к организатору. Всё остальное — от лукавого», — подчеркнул сенатор.

По его словам, это попытка в очередной раз саботировать этот процесс, затянуть его ход.

«Понятно, что если пойдёт отказ Минска, то возникнет на следующем этапе тема поиска нового места. Затем по этому новому месту (можно предположить) могут возникнуть какие-то дополнительные вопросы либо претензии у других участников. И всё это начнёт переходить в вялотекущий процесс обсуждения логистических формальностей без того, чтобы продвигаться вперёд по сути, а это и есть настоящая цель украинской стороны: она не заинтересована в продвижении вперёд в переговорном процессе», — заключил Косачёв.

Ранее Резников заявил об отказе Киева принимать участие в переговорах в Минске. На Украине настаивают на поиске другого города для переговоров по Донбассу.

Также он заявил, что у украинской стороны «нет доверия» к Белоруссии. По его словам, в Минске «преобладает мнение пророссийского направления и антиукраинского характера».