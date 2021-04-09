Захарова назвала глупостью призывы перенести встречи по Донбассу из Минска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глупостью заявление Киева о переносе площадки встреч контактной группы по Донбассу из Минска в другой город.

«Ну это такая же, извините, гипотетическая глупость, которую мы неоднократно слышим от представителей Киева в совершенно различных областях. Это то же самое, как заявление пресс-секретаря президента Украины о некоем «украинском русском языке». Это одного порядка вещи», — сказала Захарова во время брифинга.

Она добавила, что эта идея уже давно вынашивается политическим руководством Украины.

«Дело в целенаправленной линии Киева на срыв выполнения взятых на себя в рамках минского комплекса мер обязательств по урегулированию внутриукраинского конфликта на основе прямого диалога с Донецком и Луганском», — сказала дипломат.

Ранее вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Киев настаивает на поиске другого города вместо Минска для переговоров по Донбассу.

По его словам, у украинской стороны «нет доверия» к Белоруссии.

Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал выбрать для таких переговоров нейтральную и «высокоавторитетную» страну в Европе.