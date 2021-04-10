Бальбек назвал иезуитской уловкой слова министра обороны Украины о Донбассе

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе, однако намерен отстаивать собственные интересы.
Бальбек назвал иезуитской уловкой слова министра обороны Украины о Донбассе
  • РИА Новости

Бальбек подчеркнул, что это не первый случай, когда киевские власти «всяческими путями пытаются напустить туман в информационное пространство».

«Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, и тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка», — объяснил депутат.

По его словам, если бы официальный Киев хотел решить ситуацию в Донбассе, то выполнил бы все пункты Минских соглашений.

«Сейчас мы наблюдаем какие-то метания из стороны в сторону — всё что угодно, только не выполнение взятых на себя обязательств», — заключил парламентарий.

Ранее Таран заявил о том, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе.

В то же время украинский министр призвал направить больше усилий на ужесточение санкций против России и сотрудничество по оперативному обмену разведданными, в частности в районе Чёрного моря.

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