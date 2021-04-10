Бальбек назвал иезуитской уловкой слова министра обороны Украины о Донбассе
- РИА Новости
Бальбек подчеркнул, что это не первый случай, когда киевские власти «всяческими путями пытаются напустить туман в информационное пространство».
«Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, и тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка», — объяснил депутат.
По его словам, если бы официальный Киев хотел решить ситуацию в Донбассе, то выполнил бы все пункты Минских соглашений.
«Сейчас мы наблюдаем какие-то метания из стороны в сторону — всё что угодно, только не выполнение взятых на себя обязательств», — заключил парламентарий.
Ранее Таран заявил о том, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе.
В то же время украинский министр призвал направить больше усилий на ужесточение санкций против России и сотрудничество по оперативному обмену разведданными, в частности в районе Чёрного моря.