В МИД Грузии заявили о проработке возвращения посла на Украину

Тбилиси изучает возможность возвращения в Киев грузинского посла Теймураза Шарашенидзе, отозванного в мае 2020 года из-за назначения бывшего президента республики Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщила пресс-спикер МИД Грузии Мариам Нарчемашвили.

«Повестка дня подобных активных двусторонних отношений, естественно, требует пребывания посла на месте. Во внешнеполитическом ведомстве уже работают над этим вопросом», — цитирует её в эфире телеканала «Рустави 2» ТАСС.

Представитель грузинского МИД отметила, что у двух стран «довольно загруженная повестка двусторонних отношений», связанная с общими вызовами, ситуацией в регионе и целями европейской и евроатлантической интеграции.

В феврале МИД Украины призвал Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела Грузии.

В мае 2020 года грузинские власти отозвали своего посла из Киева из-за назначения Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.