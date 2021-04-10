В МИД Грузии заявили о проработке возвращения посла на Украину

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Тбилиси изучает возможность возвращения в Киев грузинского посла Теймураза Шарашенидзе, отозванного в мае 2020 года из-за назначения бывшего президента республики Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщила пресс-спикер МИД Грузии Мариам Нарчемашвили.
В МИД Грузии заявили о проработке возвращения посла на Украину
  • Pixabay

«Повестка дня подобных активных двусторонних отношений, естественно, требует пребывания посла на месте. Во внешнеполитическом ведомстве уже работают над этим вопросом», — цитирует её в эфире телеканала «Рустави 2» ТАСС.

Представитель грузинского МИД отметила, что у двух стран «довольно загруженная повестка двусторонних отношений», связанная с общими вызовами, ситуацией в регионе и целями европейской и евроатлантической интеграции.

В феврале МИД Украины призвал Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела Грузии.

В мае 2020 года грузинские власти отозвали своего посла из Киева из-за назначения Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

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