МИД Украины призвал Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела Грузии
- Reuters
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что соответствующее предостережение связано со словами Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова.
Саакашвили не понравилось, что посол призвал его воздержаться от призывов к протестам в Грузии. Глава украинского комитета на своей странице в Facebook раскритиковал работу дипломата, а также назвал его «взяточником и коррумпированным чиновником».
«Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя», — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве также предостерегли публичных граждан Украины от призывов к акциям неповиновения в Грузии.
«Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнёра. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене», — написали в министерстве.
Ранее Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов.