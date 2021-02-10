МИД Украины призвал Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела Грузии

В Министерстве иностранных дел Украины призвали экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили воздержаться от вмешательства во внутренние дела Грузии.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что соответствующее предостережение связано со словами Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова.

Саакашвили не понравилось, что посол призвал его воздержаться от призывов к протестам в Грузии. Глава украинского комитета на своей странице в Facebook раскритиковал работу дипломата, а также назвал его «взяточником и коррумпированным чиновником».

«Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также предостерегли публичных граждан Украины от призывов к акциям неповиновения в Грузии.

«Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнёра. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене», — написали в министерстве.

Ранее Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов.