Саакашвили заявил о приближении экономики Украины к катастрофе

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Бывший президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины близка к катастрофе, которой не было со времён 1990-х годов.
Саакашвили заявил о приближении экономики Украины к катастрофе
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«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, такого кризиса в стране не было с 1990-х годов, и соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) не поможет в ситуации, когда страна «с закрытыми глазами идёт к пропасти», а правительство «как будто существует в параллельном мире».

«Практически правительство не функционирует... Они говорят про какие-то успешные реформы, результаты которых ощутил на себе бизнес», — отметил Саакашвили.

Он также раскритиковал решение о карантине выходного дня, из-за которого, по его мнению, экономика страны может «лопнуть».

Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко обвинил Киев в желании уничтожить украинский бизнес из-за введения карантина выходного дня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о намерении мэров ряда украинских городов саботировать карантин выходного дня.

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