В Раде обвинили власти страны в желании уничтожить украинский бизнес

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о желании нынешней киевской власти уничтожить бизнес на Украине с помощью введения «карантина выходного дня».

Об этом говорится на сайте политсилы.

«Кабинет министров исполнил свою угрозу и ввёл «карантин выходного дня». Это решение объяснено отсутствием больничных коек, нехваткой врачей, лекарств, оборудования и стремительным распространением болезни. Такое объяснение было понятно полгода назад. Но сейчас люди не понимают, на что власть потратила время и деньги», — заявил он.

Как отметил Бойко, для борьбы с коронавирусом был создан специальный фонд, но почти все деньги из него ушли не на медицинские цели. В итоге из потраченных 39 млрд только 6,6 млрд гривен пошли на здравоохранение.

«Разоряются предприниматели, уничтожаются рабочие места, беднеют украинские семьи. Экономика теряет миллиарды, растёт дыра в государственном бюджете, а стратегии по выходу из экономического и эпидемического кризиса власть предложить не в состоянии», — подчеркнул он.

Ранее в Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.

11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.