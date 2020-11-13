Премьер Украины оценил сообщения о саботаже карантинного режима
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства Украины.
«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы», — заявил он.
Премьер подчеркнул, что «решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования».
«Карантин выходного дня» касается исключительно определённого перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины», — отметил Шмыгаль.
Ранее в Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.
11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.