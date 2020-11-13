Премьер Украины оценил сообщения о саботаже карантинного режима

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о намерении мэров ряда украинских городов саботировать «карантин выходного дня».

Об этом говорится на сайте правительства Украины.

«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что «решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования».

«Карантин выходного дня» касается исключительно определённого перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины», — отметил Шмыгаль.

Ранее в Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.

11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.