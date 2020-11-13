Премьер Украины оценил сообщения о саботаже карантинного режима

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о намерении мэров ряда украинских городов саботировать «карантин выходного дня».
Премьер Украины оценил сообщения о саботаже карантинного режима
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте правительства Украины.

«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что «решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования».

«Карантин выходного дня» касается исключительно определённого перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины», — отметил Шмыгаль.

Ранее в Черниговской области Украины предприниматели перекрыли международную трассу, требуя отменить карантинный режим, который теперь будет вводиться в стране в выходные дни.

11 ноября правительство Украины в ходе заседания приняло решение о введении в стране карантина выходного дня с 14 до 30 ноября.

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