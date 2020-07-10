МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
- Reuters
«Грузинская сторона ещё раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
На встрече было отмечено, что «подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят значительный ущерб отношениям двух стран».
Ранее сообщалось, что Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам заявил, что не признаёт законными нынешние грузинские власти.
В мае Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.