МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

«Грузинская сторона ещё раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

На встрече было отмечено, что «подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят значительный ущерб отношениям двух стран».

Ранее сообщалось, что Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам заявил, что не признаёт законными нынешние грузинские власти.

В мае Грузия отозвала своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.