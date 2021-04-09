Глава МИД Франции заявил о необходимости выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан после переговоров со своими коллегами из США, ФРГ и с Украины заявил, что Франция и Германия считают необходимым продолжать переговоры в нормандском формате для выполнения всех условий Минских соглашений.

«Я сказал всем своим собеседникам, что Франция продолжит свои дипломатические усилия в тесном контакте с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения Минских соглашений. Эти усилия по-прежнему необходимы для снижения напряжённости и урегулирования украинского кризиса», — приводит ТАСС его слова.

Он также «подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму».

«Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений», — сказал он.

Ранее глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, количество техники, которая сконцентрирована вдоль линии с украинской стороны, говорит о том, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.

8 апреля президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в Донбассе.