Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили ситуацию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Они обсудили ситуацию на границе Украины и России.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что они также обсудили «необходимость прекращения Россией опасной и безответственной риторики» и заявили о наращивании российской стороной военного присутствия в Крыму и вдоль украинских границ.

Ранее глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, количество техники, которая сконцентрирована вдоль линии с украинской стороны, говорит о том, что Украина готова к возобновлению полномасштабных боевых действий.

8 апреля президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию в Донбассе.