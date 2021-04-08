Управление ООН по правам человека прокомментировало гибель ребёнка в ДНР

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Управление ООН по правам человека прокомментировало гибель ребёнка при обстреле в посёлке Александровском самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Управление ООН по правам человека прокомментировало гибель ребёнка в ДНР
  • © Ludovic MARIN / AFP

Как заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Лиз Троссел, причиной гибели пятилетнего мальчика стали взрывная комбинированная травма и осколочные ранения.

«Действительно, коллеги из донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека сегодня побывали на месте инцидента в посёлке Александровское. Информация, собранная во время визита, послужит основой для дальнейшего анализа точной причины смерти мальчика. На данном этапе мы можем только подтвердить, что он умер от взрывной комбинированной травмы и осколочных ранений», — сказала она.

3 апреля Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.

Позднее СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка в Донбассе.

По версии Киева, «ребёнок погиб от взрывного устройства, которое нашёл во дворе».

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