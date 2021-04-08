Киев озвучил свою версию гибели ребёнка в ДНР

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович высказался по поводу гибели мальчика в самопровозглашённой Донецкой народной республике.

«По нашей версии, ребёнок погиб от взрывного устройства, которое нашёл во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, от которых погибают граждане Украины, в том числе пятилетний ребёнок», — цитирует его сайт «Громадського радіо».

Вместе с этим он добавил, что гибель ребёнка и ранение одного человека будут обсуждать на очередном заседании трёхсторонней контактной группы 13—14 апреля.

3 апреля Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.

Позднее СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка в Донбассе.