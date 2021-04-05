СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти ребёнка при обстреле в посёлке Александровском самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР).
СК России возбудил дело по факту гибели ребёнка в Донбассе
  • РИА Новости

По информации следователей, 2 апреля украинские военные открыли огонь с «применением тяжелых вооружений и использованием беспилотных летательных аппаратов».

«В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребёнок, а его 66-летняя бабушка получила ранения», — отмечается в тексте.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

3 апреля Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщила о гибели ребёнка в результате атаки украинского беспилотника.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, риторика руководства Украины в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и может привести к самым тяжёлым последствиям.

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