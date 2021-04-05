В Киеве выступили против денонсации соглашений по Черноморскому флоту

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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в интервью LB.ua заявил, что украинская сторона выступает против денонсации харьковских соглашений с Россией о пребывании Черноморского флота в Крыму.
В Киеве выступили против денонсации соглашений по Черноморскому флоту
  • Reuters

По его словам, аргументы Украины по соглашению таковы, что документ «фиксирует временный характер базирования Черноморского флота», а также «оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия». Также в МИД Украины заявили, что соглашение «устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины».

«Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма».

12 марта СБУ начала расследование о «государственной измене» и обстоятельствах подписания соглашения между Киевом и Москвой о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ допросит депутатов Верховной рады VI созыва, которые в 2010 году голосовали за ратификацию соглашений.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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