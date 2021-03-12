СБУ возбудила дело из-за соглашений о пребывании Черноморского флота в Крыму

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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за подписания соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
СБУ возбудила дело из-за соглашений о пребывании Черноморского флота в Крыму
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года, а также соблюдение регламента и процедур во время утверждения договора депутатами Верховной рады.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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