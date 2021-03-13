СБУ допросит подписавших «Харьковские соглашения» депутатов Рады

Служба безопасности Украины (СБУ) допросит депутатов Верховной рады VI созыва, которые в 2010 году голосовали за ратификацию «Харьковских соглашений» об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина».

«Каждый депутат будет допрошен в рамках уголовного производства, и если будут выявлены нарушения, то обязательно будут соответствующие решения. Депутатов будут допрашивать на предмет того, не получали ли они взяток за голосование, не принуждали ли их и не угрожали ли им», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Данилов настаивает на том, что ответственность также должны нести министры, которые поставили свою подпись под соглашением.

«Те министры, которые ставили свои подписи на документах, также должны понести ответственность за это», — приводят его слова «Украинские новости».

12 марта СБУ начало расследование о «государственной измене» и обстоятельствах подписания соглашения между Киевом и Москвой о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.