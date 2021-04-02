На Украине предложили увеличить финансирование вещателей на Донбасс и Крым

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил увеличить финансирование украинских вещателей на Крым и самопровозглашённые ДНР и ЛНР.

«Мы очень просим парламент поддержать в момент, когда будет проходить корректировка госбюджета на 2021 год, и увеличить финансирование вещателей до 100 млн гривен», — приводит Интерфакс-Украина его слова в ходе слушаний комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Отмечается, что дополнительные 50 млн гривен планируют выделить на «обеспечение эффективного вещания» на ДНР, ЛНР и Крым.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии по «возвращению» Крыма.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.