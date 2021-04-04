В Совфеде отреагировали на ультиматум Кравчука по переговорам о Донбассе

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT требование главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.

«Хамское поведение не украшает ни Кравчука, ни украинскую сторону. Я имел возможность в Минске появляться на подобного рода переговорах и должен заметить, что и представители ЛНР, и представители ДНР ведут себя достаточно тактично, а искать поводы, чтобы срывать переговоры, нетрудно», — пояснил Климов.

По его словам, если стороны хотят добиться результата, то они должны думать не о том, каким образом затягивать время, а о том, каким образом выполнять Минские соглашения, альтернативы которым нет.

Сенатор отметил, что самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики вправе сами выбирать своих представителей для такого рода переговоров.

«Но никак эти переговорщики не должны определяться из Киева, это бессмысленно. В этом отношении высказывание господина Кравчука носит явно провокационный характер», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Кравчук требует исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашённой Донецкой народной республики Майю Пирогову.