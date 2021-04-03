Глава СНБО Украины посоветовал России «заниматься» своими регионами

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов посоветовал России «заниматься» собственными территориями.

«Мы разберёмся самостоятельно, что нам надо делать на этой земле. И когда они суют нос и постоянно говорят... Какое ваше дело?! Мы же не лезем к вам на Дальний Восток, в Татарстан, Ичкерию. Пока это ваша территория — занимайтесь», — заявил он в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Ранее в МИД России призвали Украину воздержаться от провокационных шагов.

В Киеве при этом заявили об опасности «продвижения» войск России вглубь Украины.

В январе бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко призвал предоставить территорию страны американцам в качестве плацдарма для борьбы с Россией, а также рассказал о планах Киева потушить свет в Кремле.