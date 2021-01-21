В Госдуме оценили заявление украинского дипломата о России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, который призвал предоставить территорию страны американцам в качестве плацдарма для борьбы с Россией.

Бальбек отметил, что Огрызко закончил свой путь как дипломат более десяти лет назад.

«Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времён (третьего президента Украины Виктора. — RT) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо», — пояснил депутат.

Парламентарий заявил, что Огрызко готов всё отдать, лишь бы «испортить настроение» Москве.

«Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдёт, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чём, вот только не с кем. Большинство политиков, так же как и Огрызко, страдают русофобией», — добавил он.

По словам Бальбека, России остаётся только ждать.

«Либо Украина опомнится и начнёт диалог, либо поймёт, что Вашингтон для неё Москву не завоюет, и тогда придётся всё равно садиться за стол переговоров», — заключил он.

Ранее Огрызко, как сообщало РИА Новости, в эфире телеканала «Прямой» призвал предоставить территорию страны американцам в качестве плацдарма для борьбы с Россией, а также рассказал о планах Киева потушить свет в Кремле.